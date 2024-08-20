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Житель Ирана проглотил 452 металлических предмета и камня

15:04, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Житель Ирана проглотил 452 металлических предмета и камня
15:04, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
11
0
#Иран\n#медицина\n#хирургия\n#врачи\n#операция
Фото: pxhere.com
11
0

Медикам пришлось удалять их из желудка.

Ахваз. Иран. Почти 3 килограмма металлических изделий и камней съел житель иранского города Ахваз. Хирурги достали из его желудка 452 предмета, в том числе винты, гайки, ключи, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

37-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на постоянные боли в области живота и частую рвоту. ​​​​​Рентген показал непроходимость желудка из-за наличия инородных предметов. После их удаления пациент быстро пришел в себя, но через три дня у него были выявлены психические отклонения, а также установлена сильная зависимость от наркотиков. Выяснилось, что камни и металлические изделия от глотал как минимум три месяца. 

Поначалу врачи считали, что столкнулись с состоянием аллотриофагии, при котором человек испытывает извращенные пищевые потребности. Больные едят волосы, бумагу, песок и прочие несъедобные вещи. Встречается чаще у детей, из взрослых аллотриофагией могут страдать беременные женщины. К такому расстройству могут привести умственное переутомление либо дефицит железа или цинка. Однако у пациента из Ахваза аллотриофагии не было. Тяга к глотанию металла и минералов была вызвана психическим расстройством, решили медики.

15:04, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
11
0
#Иран\n#медицина\n#хирургия\n#врачи\n#операция