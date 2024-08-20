Житель Ирана проглотил 452 металлических предмета и камня

Ахваз. Иран. Почти 3 килограмма металлических изделий и камней съел житель иранского города Ахваз. Хирурги достали из его желудка 452 предмета, в том числе винты, гайки, ключи, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

37-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на постоянные боли в области живота и частую рвоту. ​​​​​Рентген показал непроходимость желудка из-за наличия инородных предметов. После их удаления пациент быстро пришел в себя, но через три дня у него были выявлены психические отклонения, а также установлена сильная зависимость от наркотиков. Выяснилось, что камни и металлические изделия от глотал как минимум три месяца.

Поначалу врачи считали, что столкнулись с состоянием аллотриофагии, при котором человек испытывает извращенные пищевые потребности. Больные едят волосы, бумагу, песок и прочие несъедобные вещи. Встречается чаще у детей, из взрослых аллотриофагией могут страдать беременные женщины. К такому расстройству могут привести умственное переутомление либо дефицит железа или цинка. Однако у пациента из Ахваза аллотриофагии не было. Тяга к глотанию металла и минералов была вызвана психическим расстройством, решили медики.