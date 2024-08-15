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Смотритель радара в Канаде стал жертвой белых медведей

14:26, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Смотритель радара в Канаде стал жертвой белых медведей
14:26, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Канада\n#Арктика\n#животные\n#нападение\n#гибель человека\n#медведи
Фото: pxhere.com
78
0

Одного из хищников догнали и усыпили.

Бревурт. Канада. Полярные медведи напали на смотрителя радара в Канаде. Два хищника нанесли мужчине смертельные травмы, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Times.

Трагический инцидент произошел в начале августа на острове Бревурт в канадской Арктике. Погибший работал на радиолокационной станции противовоздушной обороны. 

За медведями была отправлена погоня, одного из зверей догнали и усыпили. Представители частной компании, обслуживающей станции ПВО, заявили, что сотрудничают с местными властями, расследующими происшествие.

Отмечается, что это второй случай убийства человека белым медведем в Канаде с 2023 года. 

14:26, 15 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Канада\n#Арктика\n#животные\n#нападение\n#гибель человека\n#медведи