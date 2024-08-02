Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид

Житель США упал в Большой каньон

13:54, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Житель США упал в Большой каньон
13:54, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#США\n#природа\n#достопримечательности\n#трагедия\n#гибель человека
Фото: pxhere.com
62
0

Мужчина пролетел 120 метров.

Финикс. США. Американец погиб, свалившись в Большой каньон со смотровой площадки. Мужчина пролетел 120 метров и погиб, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал ABC News.

На место трагедии немедленно прибыли сотрудники национального парка. Они нашли тело на дне каньона. Выяснилось, что погибший – 20-летний Абель Джозеф Мехия из Северной Каролины

Расследование инцидента начала Служба нацпарков США. Предварительно там заявили, что произошедшее – трагическая случайность. Мужчина подошел слишком близко к пропасти. Посетителям не рекомендуют приближаться к краю смотровой площадки на расстояние менее 2 метров.

13:54, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#США\n#природа\n#достопримечательности\n#трагедия\n#гибель человека