Житель США упал в Большой каньон

Финикс. США. Американец погиб, свалившись в Большой каньон со смотровой площадки. Мужчина пролетел 120 метров и погиб, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал ABC News.

На место трагедии немедленно прибыли сотрудники национального парка. Они нашли тело на дне каньона. Выяснилось, что погибший – 20-летний Абель Джозеф Мехия из Северной Каролины

Расследование инцидента начала Служба нацпарков США. Предварительно там заявили, что произошедшее – трагическая случайность. Мужчина подошел слишком близко к пропасти. Посетителям не рекомендуют приближаться к краю смотровой площадки на расстояние менее 2 метров.