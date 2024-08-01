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Прикованная к дереву в индийских джунглях женщина прожила без еды 40 дней

16:34, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Прикованная к дереву в индийских джунглях женщина прожила без еды 40 дней
16:34, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Индия\n#семья\n#конфликт\n#природа\n#лес\n#еда\n#голод\n#полиция\n#муж\n#жестокость
Фото: pxhere.com
88
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На верную смерть обрек ее муж.

Мумбаи. Индия. В джунглях индийского штата Махараштра нашли прикованную к дереву женщину. Ее удалось спасти, передает «МИР 24» со ссылкой на Hindustan Times.

Несчастная провела 40 дней без еды. К дереву женщину приковал муж, он задержан по обвинению в попытке убийства. Имя пострадавшей – Лалита Кайя Кумар. Кроме индийского, у нее имеется гражданство США. 

Крики Лалиты о помощи услышал в лесу пастух. Он обнаружил женщину, прикованную одной ногой к дереву. Об инциденте стало известно полиции и местным властям.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. Также у нее нашли проблемы с психикой. Из-за пережитого потрясения у нее возник спазм челюстей, мешающий говорить. Тем не менее, здоровье жертвы семейного конфликта постепенно восстанавливается, ее жизнь вне опасности.

16:34, 01 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Индия\n#семья\n#конфликт\n#природа\n#лес\n#еда\n#голод\n#полиция\n#муж\n#жестокость