Прикованная к дереву в индийских джунглях женщина прожила без еды 40 дней

Мумбаи. Индия. В джунглях индийского штата Махараштра нашли прикованную к дереву женщину. Ее удалось спасти, передает «МИР 24» со ссылкой на Hindustan Times.

Несчастная провела 40 дней без еды. К дереву женщину приковал муж, он задержан по обвинению в попытке убийства. Имя пострадавшей – Лалита Кайя Кумар. Кроме индийского, у нее имеется гражданство США.

Крики Лалиты о помощи услышал в лесу пастух. Он обнаружил женщину, прикованную одной ногой к дереву. Об инциденте стало известно полиции и местным властям.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. Также у нее нашли проблемы с психикой. Из-за пережитого потрясения у нее возник спазм челюстей, мешающий говорить. Тем не менее, здоровье жертвы семейного конфликта постепенно восстанавливается, ее жизнь вне опасности.