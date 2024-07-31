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В США медведица с медвежонком забрались в машину и включили музыку

14:11, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США медведица с медвежонком забрались в машину и включили музыку
14:11, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
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#США\n#происшествие\n#лес\n#природа\n#животные\n#автомобили\n#музыка\n#медведи
Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел в штате Коннектикут.

Уинстед. США. Музыку на полную громкость в машине могут включать не только люди, но и медведи. В этом убедилась жительница города Уинстед американского штата Коннектикут, пишет Лента.ру со ссылкой на NBC Connecticut.

Инцидент произошел в июле 2024 года. В припаркованный возле леса автомобиль женщины забралась медведица с медвежонком. Звери захлопнули дверь и не могли выбраться из салона. Еще один медвежонок бродил вокруг. Американка позвонила в экстренные службы. Тем временем косолапая мамаша с детенышем случайно включила на полную громкость радио, и даже сумела несколько раз посигналить. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники природоохранной полиции открыли дверь автомобиля, и медведица с медвежатами убежали в лес. 

Сообщается, что владелице машины после визита лесных гостей придется заказывать ремонт салона. Животные изорвали сиденья и разгромили приборную панель.

14:11, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#США\n#происшествие\n#лес\n#природа\n#животные\n#автомобили\n#музыка\n#медведи