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Ледяной дождь оставил без электричества более миллиона жителей Канады

11:14, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ледяной дождь оставил без электричества более миллиона жителей Канады
11:14, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Канада\n#ветер\n#дожди\n#лед\n#авария\n#электроснабжение
Фото: pxhere.com
38
0

Стихия обрушилась на провинции Онтарио и Квебек.

Монреаль. Канада. Электроснабжение пропало более чем у 1 млн потребителей в Канаде из-за ледяного дождя и сильного ветра. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на данные портала PowerOutage.ca.

Основной удар стихии пришелся на юго-западные районы провинции Квебек, а также Монреаль. Без света там остались около 988 тыс. потребителей. Кроме того, обесточены свыше 130 тыс. абонентов в провинции Онтарио.

Напомним, в начале марта электроснабжение пропало у 20 млн жителей Аргентины. Причиной массового отключения послужил пожар на АЭС.

11:14, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Канада\n#ветер\n#дожди\n#лед\n#авария\n#электроснабжение