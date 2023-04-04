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Американка выжила при взрыве на фабрике благодаря шоколаду

11:58, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Американка выжила при взрыве на фабрике благодаря шоколаду
11:58, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#США\n#происшествие\n#взрыв\n#пожар\n#производство\n#спасатели\n#шоколад
Фото: pxhere.com
61
0

В ожидании спасателей женщина 9 часов провела в чане с сырьем.

Уэст-Рединг. США. Падение в чан с жидким шоколадом спасло жизнь работнице кондитерской фабрики в американском штате Пенсильвания. Взрыв прогремел на предприятии 24 марта, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Associated Press.

После взрыва здание фабрики загорелось. Женщина оказалась заблокирована в одном из помещений. Огонь подбирался к ней и уже охватил ее руку, ситуация казалась безвыходной. В этот момент под сотрудницей провалился пол, и она упала в чан с жидким шоколадом, находившийся в подвале. Падение привело к перелому ключицы и обеих ног, но жизнь была спасена: шоколад потушил огонь.

Спасатели смогли пробиться к плававшей в чане пострадавшей лишь спустя 9 часов. Женщину увезли в больницу и оказали необходимую помощь.

Добавим, взрыв на шоколадной фабрике в Пенсильвании унес 7 жизней.      

11:58, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#США\n#происшествие\n#взрыв\n#пожар\n#производство\n#спасатели\n#шоколад