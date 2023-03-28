Сошедший на жилые дома оползень погубил не менее 7 жителей Эквадора

Эквадор. Алауси. Гигантский оползень унес минимум 7 жизней в Эквадоре. Трагедия произошла в городе Алауси в центральной части страны, передает телеканал «МИР 24».

Как рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям страны, сель сошел на жилые дома в ночь на 28 марта. 23 человека получили травмы, число пропавших без вести выросло до 64. Разрушены или повреждены 163 дома, в зоне бедствия оказалось около 500 человек.

Помощь местным властям в устранении последствий стихийного бедствия пообещал президент Эквадора Гильермо Лассо. Спасательные работы продолжаются.