Убийцу из Индии установили благодаря реакции попугая

Агра. Индия. Попугай выступил «свидетелем» по делу об убийстве в Индии. Данные птицей «показания» стали основанием для пожизненного приговора двоим молодым людям, пишет Лента.ру со ссылкой на India Today.

Кровавая драма разыгралась в городе Агра в 2014 году. Вернувшись домой, местный житель нашел мертвой свою жену, а также собаку. Из живых существ в ограбленном жилище уцелел только сидевший в клетке попугай. При этом птица отказывалась есть и пить, что говорило о пережитом ей шоке.

Вдовец предположил, что домашний питомец может вывести на след преступника. Мужчина начал произносить имена родственников и знакомых, бывавших в доме. После того, как прозвучало имя племянника, попугай начал кричать и метаться в клетке. Полицейские согласились с версией потерпевшего и арестовали молодого человека. Тот вскоре признался, что вместе с приятелем убил супругу своего дяди, после чего с деньгами и ценностями покинул место преступления.

Суд приговорил обоих участников нападения к пожизненному заключению. Приговор был вынесен спустя 9 лет после убийства.