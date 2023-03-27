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Убийцу из Индии установили благодаря реакции попугая

15:33, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Убийцу из Индии установили благодаря реакции попугая
15:33, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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0
#Индия\n#трагедия\n#полиция\n#суд\n#расследование\n#убийство\n#птицы
Фото: pxhere.com
60
0

Птица оказалась невольным свидетелем жестокого преступления.

Агра. Индия. Попугай выступил «свидетелем» по делу об убийстве в Индии. Данные птицей «показания» стали основанием для пожизненного приговора двоим молодым людям, пишет Лента.ру со ссылкой на India Today.

Кровавая драма разыгралась в городе Агра в 2014 году. Вернувшись домой, местный житель нашел мертвой свою жену, а также собаку. Из живых существ в ограбленном жилище уцелел только сидевший в клетке попугай. При этом птица отказывалась есть и пить, что говорило о пережитом ей шоке. 

Вдовец предположил, что домашний питомец может вывести на след преступника. Мужчина начал произносить имена родственников и знакомых, бывавших в доме. После того, как прозвучало имя племянника, попугай начал кричать и метаться в клетке. Полицейские согласились с версией потерпевшего и арестовали молодого человека. Тот вскоре признался, что вместе с приятелем убил супругу своего дяди, после чего с деньгами и ценностями покинул место преступления. 

Суд приговорил обоих участников нападения к пожизненному заключению. Приговор был вынесен спустя 9 лет после убийства.

15:33, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#Индия\n#трагедия\n#полиция\n#суд\n#расследование\n#убийство\n#птицы