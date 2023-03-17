Канадский подросток поссорился с матерью и застрелил полицейских

Эдмонтон. Канада. Двое полицейских погибли в канадском городе Эдмонтон во время вызова на семейную ссору. Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал СВС, один из участников конфликта применил огнестрельное оружие против патрульных.

Правоохранителей застрелили, как только они подошли к квартире, в которую приехали по вызову. У них не было возможности ответно применить табельное оружие. Подозреваемый в убийстве покончил с собой, а находившаяся в доме женщина получила тяжёлые ранения.

Источники CBC News сообщили, что подозреваемому было 16 лет, а раненая женщина является матерью юноши.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родственникам полицейских в связи с трагедией.