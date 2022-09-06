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На Украине взорвали автомобиль коменданта Бердянска

17:50, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
На Украине взорвали автомобиль коменданта Бердянска
17:50, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
37
0
#Украина\n#взрывы\n#терроризм
Фото: t.me/glava_brd
37
0

Его госпитализировали в больницу.

Бердянск. Украина. Автомобиль коменданта Бердянска в Запорожской области Артёма Бардина взорвали во вторник, 6 сентября. Самого Бардина госпитализировали. Как передают «Известия», об этом сообщила пресс-служба бердянской администрации.

«Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что городские власти назвали случившееся терактом. Помимо этого в результате взрыва были повреждены также три гражданских автомобиля без людей.

17:50, 06 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
37
0
#Украина\n#взрывы\n#терроризм