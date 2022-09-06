На Украине взорвали автомобиль коменданта Бердянска

Бердянск. Украина. Автомобиль коменданта Бердянска в Запорожской области Артёма Бардина взорвали во вторник, 6 сентября. Самого Бардина госпитализировали. Как передают «Известия», об этом сообщила пресс-служба бердянской администрации.

«Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — сообщается в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что городские власти назвали случившееся терактом. Помимо этого в результате взрыва были повреждены также три гражданских автомобиля без людей.