Двое мужчин зарезали десять человек в Канаде, ещё 15 ранили

Реджайна. Канада. В канадской провинции Саскачеван вооруженные холодным оружием двое мужчин убили 10 человек и ранили по меньшей мере 15 людей. Как передаёт «Мир 24», об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на пресс-службу Королевской канадской конной полиции.

В розыск объявили Дамиена и Майлса Сандерсонов. Они подозреваются в нападениях в населенных пунктах Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.

«На данном этапе нашего расследования мы выявили 10 погибших в 13 локациях... Ещё несколько человек были ранены, из которых 15 переправлены в различные больницы», — говорится в сообщении полиции.

Следствие предполагает, что часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, некоторые могли оказаться на их пути случайно. Полиция заявила, что ей неизвестно, где находятся подозреваемые.

«Они считаются вооруженными и очень опасными», — отмечается в сообщении.