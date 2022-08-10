Дипломат из Саудовской Аравии умер во время своего выступления в Египте

Каир. Египет. Высокопоставленный дипломат из Саудовской Аравии скончался на глазах участников международной конференции в Египте. Об этом пишет Лента.ру.

Мохаммад аль-Кахтани выступал с речью на мероприятии, когда ему внезапно стало плохо. Он начал терять сознание и упал. Спасти мужчину не смогли.

Некоторые СМИ приводят его последние слова.

«Где бы вы ни были, смерть настигнет вас», — заявил он по одной из версий. Согласно другим источникам, умирая, дипломат выразил уважение коронованным особам ОАЭ и Саудовской Аравии.

Агентство отмечает, что 9 августа в китайском городе Куньмин так же внезапно скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. По некоторым данным, причиной смерти послужил сердечный приступ.