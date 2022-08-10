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Дипломат из Саудовской Аравии умер во время своего выступления в Египте

12:03, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
Дипломат из Саудовской Аравии умер во время своего выступления в Египте
12:03, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Саудовская Аравия\n#Египет\n#ОАЭ\n#трагедия\n#дипломат\n#смерть
Фото: pxhere.com
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СМИ приводят последние слова Мохаммада аль-Кахтани.

Каир. Египет. Высокопоставленный дипломат из Саудовской Аравии скончался на глазах участников международной конференции в Египте. Об этом пишет Лента.ру.

Мохаммад аль-Кахтани выступал с речью на мероприятии, когда ему внезапно стало плохо. Он начал терять сознание и упал. Спасти мужчину не смогли.  

Некоторые СМИ приводят его последние слова.

«Где бы вы ни были, смерть настигнет вас», — заявил он по одной из версий. Согласно другим источникам, умирая, дипломат выразил уважение коронованным особам ОАЭ и Саудовской Аравии.

Агентство отмечает, что 9 августа в китайском городе Куньмин так же внезапно скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. По некоторым данным, причиной смерти послужил сердечный приступ.

12:03, 10 августа, 2022
Евгений Кандаков
165
0
#Саудовская Аравия\n#Египет\n#ОАЭ\n#трагедия\n#дипломат\n#смерть