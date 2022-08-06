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550 гектаров леса уничтожили пожары в Испании

12:35, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
550 гектаров леса уничтожили пожары в Испании
12:35, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
34
0
#Испания\n#пожары
Фото: unsplash.com
34
0

Возгорания произошли сразу в десяти местах.

Испания. В испанской области Галисия природные пожары уничтожили 550 гектаров леса. Об этом сообщил «Мир 24».

На границе Испании и Португалии огненная стихия уничтожила леса всего за несколько дней. Там объявили второй уровень опасности. Возгорания произошли сразу в десяти местах.

Местные жители десятков домов были вынуждены выехать в безопасные места. На месте работают усиленные бригады пожарных. Прибыла дополнительная спецтехника, а также аварийное подразделение испанской армии.

12:35, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
34
0
#Испания\n#пожары