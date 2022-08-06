550 гектаров леса уничтожили пожары в Испании

Испания. В испанской области Галисия природные пожары уничтожили 550 гектаров леса. Об этом сообщил «Мир 24».

На границе Испании и Португалии огненная стихия уничтожила леса всего за несколько дней. Там объявили второй уровень опасности. Возгорания произошли сразу в десяти местах.

Местные жители десятков домов были вынуждены выехать в безопасные места. На месте работают усиленные бригады пожарных. Прибыла дополнительная спецтехника, а также аварийное подразделение испанской армии.