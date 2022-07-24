Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

В Греции разгорелся пожар в национальном лесном парке с редкими хищными птицами

17:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В Греции разгорелся пожар в национальном лесном парке с редкими хищными птицами
17:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
31
0
#Греция\n#пожар\n#лес\n#птицы
Фото: twenty20.com
31
0

Также огонь охватил туристический остров.

Греция. В Греции горит национальный лесной парк Дадия-Лефкими-Суфлион в районе Эврос, где живут редкие хищные птицы. Об этом сообщает «МИР24».

Парк Дадия является особо охраняемой территорией. В нем живут многие виды флоры и фауны Балканского полуострова, Европы и Азии, гнездятся охраняемые виды хищных птиц и находится единственная на Балканах колония черных стервятников. Пожар в нем начался во второй половине дня в четверг, 21 июля. Сейчас на его тушение брошены основные силы. 

Также крупный пожар бушует на популярном у туристов острове Лесбос в Эгейском море. На нем огонь разгорелся утром 23 июля и из-за сильного ветра быстро разросся. На побережье Ватеры пламя вплотную дошло до пляжа поселка, в результате чего 9 человек оказались заблокированы у воды огнем. Всех их эвакуировали на катерах, один пожарный пострадал. На территории сгорели несколько жилых домов. 

17:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
31
0
#Греция\n#пожар\n#лес\n#птицы