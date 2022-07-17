Восемь членов экипажа погибли во время крушения украинского грузового самолета в Греции

Греция. Экипаж украинского грузового самолета Ан-12 погиб во время крушения судна в Греции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Самолет, на котором находились 8 человек, перевозил 11,5 т боеприпасов сербского производства для минометов в Бангладеш. Судно вылетело из города Ниш в Сербии и должно было сделать остановку в иорданской столице Аммане.

Поздно вечером 16 июля рядом с городом Кавала, расположенным на севере Греции, самолет потерпел крушение. Место, где упал самолет. обследовали специалисты подразделения греческой армии, которое обычно ищет ядерные, биологические и химические материалы. Они искали на территории взрывчатые или химические вещества, которые могли остаться после падения судна.

Из-за сильного запаха с места крушения в качестве меры предосторожности жителям двух ближайших населенных пунктов посоветовали закрыть окна, не выходить из дома и носить маски.