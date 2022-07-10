Убийца бывшего премьера Японии перед преступлением пытался изготовить бомбу

Нара. Япония. Убийца бывшего премьер-министра Японии рассказал подробности своего преступления. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошёл в пятницу, 8 июля, в городе Нара. Бывший премьер страны Синдзо Абэ выступал на митинге, когда со спины в него дважды выстрелил неизвестный. Позже СМИ сообщили о гибели политика.

Убийцей оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее служивший в морских силах самообороны Японии. Он пояснил в ходе допроса, что пошёл на преступление из-за деятельности Абэ. Кроме того, убийца рассказал, что ранее посещал несколько публичных выступлений политика, но убивать там не решился.

Как выяснили полицейские, Ямагами стрелял из самодельного оружия, сделанного по принципу ручного обреза. Оно стреляло шрапнелью. В каждом стволе были капсулы с шестью дробинками. Ещё было установлено, что Ямагами пытался изготовить бомбу и подготовил несколько единиц огнестрельного оружия.