Непогода оставила без света почти 300 тысяч жителей США

Вашингтон. США. В Соединенных Штатах обильные осадки привели к перебоям в электроснабжении. Обесточенными оказались территории с населением более 285 тыс. человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные специализированного портала PowerOutage.US.

Причиной послужил зимний шторм со снегопадом и ледяным дождем. Пострадали жители центральной, восточной и южной частей страны. В штате Теннесси без электричества остались более 150 тыс. человек, более 60 тыс. — в Огайо, свыше 37 тыс. - в Техасе, почти 19 тыс. — в Кентукки, более 17 тыс. — в Арканзасе.

В Алабаме прошли грозы с образованием торнадо, от которого получили травмы минимум 4 жителя.

По всем охваченным непогодой штатам пришлось отменить более 6 тыс. авиарейсов, возникли проблемы с дорожным сообщением.

В Техасе, Канзасе и Оклахоме местами отменили уроки в школах, в Нью-Мексико закрыли несколько судов.

В конце января, напомним, снежные бури обрушились на Атлантическое побережье США. В штате Массачусетс без электричества тогда остались почти 100 тыс. человек. А во Флориде из-за похолодания и снегопадов синоптики всерьез обеспокоились судьбой местных игуан.