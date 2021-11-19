В Средиземном море началась операция по подъему затонувшего британского истребителя

Новейший F-35B Lightning II не смог взлететь с борта авианосца 17 ноября.



Каир. Египет. Упавший в Средиземное море истребитель пятого поколения F-35B Lightning II поднимут на поверхность. Операция у берегов Египта началась в ночь на 19 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что глубина в районе падения истребителя составляет примерно 1,6 км. Подъемом занимаются специальные спасательные суда и подводные лодки. Британцам помогают американские военные.

Инцидент произошел 17 ноября. Самолет стоимостью около 162 млн долларов не смог набрать высоту после взлета и затонул. Старт производился с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth в международных водах. Пилот успел катапультироваться.

По данным издания, причина спешного проведения операции заключается в опасениях, что самолет поднимут представители других стран. В этом случае секретные технологии производства F-35B Lightning II могут попасть в руки российской разведки, пишет Daily Mirror.