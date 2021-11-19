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В Средиземном море началась операция по подъему затонувшего британского истребителя

12:32, 19 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Средиземном море началась операция по подъему затонувшего британского истребителя
12:32, 19 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#море\n#Египет\n#Великобритания\n#США\n#флот\n#военные\n#авиация
Фото: twitter.com/DefenceHQPress
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Новейший F-35B Lightning II не смог взлететь с борта авианосца 17 ноября.

Каир. Египет. Упавший в Средиземное море истребитель пятого поколения F-35B Lightning II поднимут на поверхность. Операция у берегов Египта началась в ночь на 19 ноября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что глубина в районе падения истребителя составляет примерно 1,6 км. Подъемом занимаются специальные спасательные суда и подводные лодки. Британцам помогают американские военные.

Инцидент произошел 17 ноября. Самолет стоимостью около 162 млн долларов не смог набрать высоту после взлета и затонул. Старт производился с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth в международных водах. Пилот успел катапультироваться.

По данным издания, причина спешного проведения операции заключается в опасениях, что самолет поднимут представители других стран. В этом случае секретные технологии производства F-35B Lightning II могут попасть в руки российской разведки, пишет Daily Mirror.

12:32, 19 ноября, 2021
Евгений Кандаков
50
0
#море\n#Египет\n#Великобритания\n#США\n#флот\n#военные\n#авиация
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