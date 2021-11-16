Российского бойца MMA арестовали после смерти американского врача

Акмал Хожиев поспорил с медиком о вакцинации.

Тамунинг. США. На острове Гуам (США) арестовали российского бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева. Его обвиняют в убийстве врача по имени Мирана Рибати, пишет Лента.ру со ссылкой на MMA Junkie.

Сообщается, что 27-летний Акмал Хожиев тренировался в зале Steel Athletics в Тамунинге. Спортсмена обнаружили рядом с телом Рибати, после чего задержали. Хожиев признался в убийстве. По версии следствия, боец поспорил с медиком о пользе вакцинации от коронавируса, что привело к конфликту. Обвиняемого могут освободить под залог в 1 млн долларов США.

Как профессиональный боец MMA Акмал Хожиев известен 3 победами и 1 поражением. Судя по постам в соцсетях, спортсмен выступал против вакцинирования от COVID-19.