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Российского бойца MMA арестовали после смерти американского врача

12:18, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Российского бойца MMA арестовали после смерти американского врача
12:18, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#США\n#Россия\n#спортсмены\n#единоборства\n#коронавирус\n#вакцинация\n#медики\n#убийство
Фото: vk.com/Акмал Хожиев
74
0

Акмал Хожиев поспорил с медиком о вакцинации.

Тамунинг. США. На острове Гуам (США) арестовали российского бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева. Его обвиняют в убийстве врача по имени Мирана Рибати, пишет Лента.ру со ссылкой на MMA Junkie.

Сообщается, что 27-летний Акмал Хожиев тренировался в зале Steel Athletics в Тамунинге. Спортсмена обнаружили рядом с телом Рибати, после чего задержали. Хожиев признался в убийстве. По версии следствия, боец поспорил с медиком о пользе вакцинации от коронавируса, что привело к конфликту. Обвиняемого могут освободить под залог в 1 млн долларов США.

Как профессиональный боец MMA Акмал Хожиев известен 3 победами и 1 поражением. Судя по постам в соцсетях, спортсмен выступал против вакцинирования от COVID-19.

12:18, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
74
0
#США\n#Россия\n#спортсмены\n#единоборства\n#коронавирус\n#вакцинация\n#медики\n#убийство
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