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Взрыв в мечети на севере Афганистана унес не менее 100 жизней

17:14, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
Взрыв в мечети на севере Афганистана унес не менее 100 жизней
17:14, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#взрыв в мечети\n#теракт\n#террористы\n#гибель людей\n#трагедия\n#Афганистан
Фото: twitter.com/aa_russian
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Теракт произошел во время пятничной молитвы.

Кундуз. Афганистан. Свыше 100 прихожан погибли в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство Aamaj News.

Сообщается, что теракт совершил радикал-смертник. Взрывное устройство находилось при нем. Войдя в мечеть, где собралось много людей, террорист привел бомбу в действие. Число погибших превышает 100 человек, несколько десятков пострадали.

В последнее время в Афганистане произошло несколько крупных терактов с жертвами. Так, взрывы прогремели 3 октября у мечети Идгах в Кабуле и 19 сентября в медресе в Джелалабаде на востоке страны. В причастности к ним обвиняют боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

17:14, 08 октября, 2021
Евгений Кандаков
61
0
#взрыв в мечети\n#теракт\n#террористы\n#гибель людей\n#трагедия\n#Афганистан
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