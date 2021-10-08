Взрыв в мечети на севере Афганистана унес не менее 100 жизней

Теракт произошел во время пятничной молитвы.



Кундуз. Афганистан. Свыше 100 прихожан погибли в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство Aamaj News.

Сообщается, что теракт совершил радикал-смертник. Взрывное устройство находилось при нем. Войдя в мечеть, где собралось много людей, террорист привел бомбу в действие. Число погибших превышает 100 человек, несколько десятков пострадали.

В последнее время в Афганистане произошло несколько крупных терактов с жертвами. Так, взрывы прогремели 3 октября у мечети Идгах в Кабуле и 19 сентября в медресе в Джелалабаде на востоке страны. В причастности к ним обвиняют боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».