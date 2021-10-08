Из-за землетрясения в Токио пострадали более 30 человек

В столице Страны восходящего солнца приостановили движение транспорта.



Токио. Япония. В Японии в районе Токио произошло самое крупное с 2011 года землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы вечером 7 октября по местному времени на глубине 80 км на северо-западе префектуры Тиба, пишет «Интерфакс».

По данным геологической службы США, магнитуда составила 5,9 баллов. Как сообщают японские СМИ, пострадали по меньшей мере 32 человека, серьезные травмы получили трое.

Около 250 домов в центре Токио временно остались без электричества. Отмечены десятки случаев повреждения водопровода.

Было приостановлено движение пригородных поездов и метро. Утром 8 октября транспорт вновь начал ходить, но многие японцы из-за задержек опоздали на работу.

Инцидентов на АЭС страны не произошло, сообщил главный секретарь кабинета министров правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Ученые не исключают, что на следующей неделе произойдет еще одно землетрясение. Вероятность такого события составляет от 10% до 20%. В то же время подземные толчки вряд ли вызовут волны, подобные катастрофическому цунами 2011 года, успокаивают японцев специалисты.

Напомним, в ночь на 7 октября крупное землетрясение произошло в Пакистане. Власти насчитали более 20 погибших, разрушено порядка 100 домов.