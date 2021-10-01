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Бушующий в Японии тайфун стал причиной отмены более сотни авиарейсов

13:02, 01 октября, 2021
Андрей Бирюков
Бушующий в Японии тайфун стал причиной отмены более сотни авиарейсов
13:02, 01 октября, 2021
Андрей Бирюков
766
0
#Япония\n#Токио\n#стихийное бедствие
Фото: unsplash.com
766
0

Из-за непогоды приостановлено паромное сообщение в Токийском заливе.

Токио. Япония. Тайфун «Миндул» стал причиной отмены 126 рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways в токийском аэропорту Ханэда. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС. 

Тайфун находится в Тихом океане юго-западнее Токио. Он движется вдоль острова Хонсю, где расположена японская столица. Скорость ветра в эпицентре достигает 45 м/с, а порывы — 60 м/с.

Из-за непогоды приостановлено паромное сообщение в Токийском заливе. Также перекрыли несколько прибрежных участков магистрали Токио — Нагоя.

Напомним, в прошлом году из-за тайфуна «Хайшен» эвакуации подверглись порядка 1,5 млн человек, ещё 6 млн получили рекомендации уехать подальше от места стихийного бедствия. На острове Кюсю тогда без света остались около 500 тыс. домов.

13:02, 01 октября, 2021
Андрей Бирюков
766
0
#Япония\n#Токио\n#стихийное бедствие
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