В загоревшемся госпитале в Ираке погибли более 50 коронавирусных больных

Причиной мог послужить взрыв кислородного баллона для аппарата ИВЛ.



Эн-Насирия. Ирак. Не менее 50 пациентов, лечившихся от COVID-19, погибли при пожаре в госпитале, расположенном в городе Эн-Насирия на юге Ирака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Пламя вспыхнуло в ковидном отделении, рассчитанном на 70 коек. Его открыли всего 3 месяца назад. При этом здание было построено из легковоспламеняющихся материалов.

По словам представителя департамента здравоохранения провинции Ди-Кар, на момент возгорания в отделении находилось по меньшей мере 63 пациента.

По предварительным данным, в результате пожара погибли более 50 человек, десятки получили ожоги и иные травмы.

Причиной пожара могло послужить короткое замыкание, также не исключается версия о взрыве кислородного баллона. Весной в Багдаде также горела больница для пациентов с коронавирусом, число жертв составило 82 человека. Возгорание там началось после взрыва баллона с газом, используемым для искусственной вентиляции легких у пациентов с COVID-19.