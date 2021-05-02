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В города Колумбии из-за протестов против налоговой реформы вводят войска

10:44, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
В города Колумбии из-за протестов против налоговой реформы вводят войска
10:44, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
84
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#Колумбия\n#протест\n#налоги
Фото: Presidencia Colombia / Twitter.com
84
0

В Боготе, Кали и Медельине демонстрации переросли в беспорядки.

Богота. Колумбия. Президент Колумбии Иван Дуке ввёл войска в города, где продолжаются протесты. Об этом пишет «Газета.ру». 

Власти Колумбии пытаются провести налоговую реформу. По ней планируется расширить действие НДС и обложить налогами население, которое получает свыше 2,4 млн песо. Население страны не одобрило данные изменения и стало протестовать. В Боготе, Кали и Медельине это переросло в беспорядки, в которых, по некоторым данным, пострадали более 200 полицейских. Ранее также в одном из городов прогремел взрыв — пострадали 17 человек. 

На фоне продолжающейся агрессии протестующих в города Колумбии, где проходят протесты, вводятся военные, которые окажут помощь полицейским. При этом власти страны заявили о готовности внести изменения в налоговую реформу.

10:44, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
84
0
#Колумбия\n#протест\n#налоги