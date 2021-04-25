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Количество жертв пожара в больнице Багдада превысило 80 человек

14:47, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
Количество жертв пожара в больнице Багдада превысило 80 человек
14:47, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
365
0
#Ирак\n#происшествие\n#пожар\n#взрыв\n#медицина
Фото: pixabay.com
365
0

По последним данным, 82 человека скончались, еще 110 – пострадали.

Багдад. Ирак. В результате крупного пожара в больнице Багдада погибли 82 человека, еще 110 получили различные травы. Как сообщает РБК, медучреждение Ибн аль-Хатыб на юго-востоке иракской столицы загорелось 25 апреля. По данным СМИ, перед возникновением огня взорвались баллоны с кислородом. Они хранились на втором этаже здания, рядом с реанимацией тяжелобольных.

Власти страны объявили траур по погибшим. Арестованы сотрудники больницы, отвечавшие за управление, техническое обслуживание и безопасность объекта. В пресс-службе правительства Ирака заявили, что эти люди будут находиться под стражей до окончания расследования.

14:47, 25 апреля, 2021
Дарья Саушина
365
0
#Ирак\n#происшествие\n#пожар\n#взрыв\n#медицина