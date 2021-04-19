Троих пропавших российских альпинистов спасли в Гималаях

Спортсмены взошли на одну из вершин массива Аннапурна I.



Катманду. Непал. Поиски российских альпинистов, переставших выходить на связь в Гималаях, завершились успешно. Об этом пишет РБК со ссылкой на российское посольство в Непале.

Как рассказал агентству заведующий консульским отделом дипмиссии Михаил Сковородников, найдены все трое пропавших спортсменов - Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. Поиски длились порядка суток. Операцию затрудняли плохая погода и ветер до 50 км/ч. Альпинистов искали 18 апреля на вертолетах с перерывом на ночь. Утром 19 апреля пропавших нашли на высоте 7653 метров.

Пострадавших доставили в базовый лагерь и оказали им первую помощь. В связи с обморожениями и симптомами «горной болезни», спасенных отправили в Катманду вертолетом на госпитализацию. Угрозы жизни альпинистов нет, заявили медики.

Компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в лагерях, написала в Twitter, что в последний раз россиян видели 16 апреля. Найти их удалось местным жителям – шерпам. Двое из российских спортсменов сумели совершить успешное восхождение, отмечают в компании. Также там добавили, что поисками пропавших коллег занимался польский альпинист Вальдемар Ковалевский, который недавно спустился с высочайшей точки горного массива Аннапурна I на высоте 8091 метр.