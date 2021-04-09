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Жителей острова Сент-Винсент в Карибском море эвакуируют из-за проснувшегося вулкана

12:21, 09 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Жителей острова Сент-Винсент в Карибском море эвакуируют из-за проснувшегося вулкана
12:21, 09 апреля, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#землетрясение\n#море\n#опасность\n#эвакуация\n#вулкан
Фото: pixabay.com
65
0

Последний раз он извергался в 1979 году.

Кингстаун. Сент-Винсент и Гренадины. Опасность извержения вулкана заставила власти островного государства Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море объявить эвакуацию жителей двух регионов. Причина – вспышка активности вулкана Суфриер, сообщает телеканал «360 градусов».

Вулкан находится на Сент-Винсенте – крупнейшем из нескольких десятков островов, входящих в республику. О начале эвакуации написал на своей странице в Twitter глава государства Ральф Госалвес.

Полностью решено вывезти всех граждан, проживающих на северо-востоке и северо-западе острова. В целом страну населяют примерно 110 тысяч человек, большинство – на острове Сент-Винсент.

Отмечается, что последнее извержение на островах зарегистрировано в апреле 1979 года. В ХХ веке вулкан Суфриер извергался также в 1902 году. Тогда число жертв составило около 1,6 тыс человек.

12:21, 09 апреля, 2021
Евгений Кандаков
65
0
#землетрясение\n#море\n#опасность\n#эвакуация\n#вулкан