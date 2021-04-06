Украинские военные устроили перестрелку в пассажирском поезде

Обоих задержали, состав продолжил движение.



Красноград. Украина. Возвращающиеся из Донецкой области военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка-Киев. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Украинской железной дороги.

Отмечается, что военные стреляли из табельного оружия, на которое имели разрешение. Нарушителей обезвредили полицейские при помощи железнодорожников на станции Красноград (Харьковская область).

Оба стрелка задержаны, начато уголовное производство. Поезд продолжил движение. О пострадавших не сообщается.