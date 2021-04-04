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В Индонезии от оползня и наводнения погибли более 20 человек

14:31, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
В Индонезии от оползня и наводнения погибли более 20 человек
14:31, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
68
0
#Индонезия\n#наводнение\n#стихийное бедствие
Фото: pixabay.com
68
0

Тысячи были вынуждены бежать в безопасные районы.

Джакарта. Индонезия. В Индонезии в результате оползня и наводнения погибли более 20 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

К трагедии привели проливные дожди. Оползень в горном районе накрыл 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес. Спасатели обнаружили 20 погибших и девять раненых. Позже были найдены теля трёх утонувших.

К спасательным работам привлечены сотни людей, но они затруднены в связи с отключением электроэнергии, разрушением дорог и удаленностью района, окруженного потоками бурной воды.

Также сильное наводнение в городе Биме, что вынудило почти 10 тыс. человек срочно эвакуироваться.

 

14:31, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
68
0
#Индонезия\n#наводнение\n#стихийное бедствие