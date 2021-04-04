В Индонезии от оползня и наводнения погибли более 20 человек

Тысячи были вынуждены бежать в безопасные районы.

Джакарта. Индонезия. В Индонезии в результате оползня и наводнения погибли более 20 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

К трагедии привели проливные дожди. Оползень в горном районе накрыл 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес. Спасатели обнаружили 20 погибших и девять раненых. Позже были найдены теля трёх утонувших.

К спасательным работам привлечены сотни людей, но они затруднены в связи с отключением электроэнергии, разрушением дорог и удаленностью района, окруженного потоками бурной воды.

Также сильное наводнение в городе Биме, что вынудило почти 10 тыс. человек срочно эвакуироваться.