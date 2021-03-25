Российский траулер опрокинулся при ремонте в Норвегии

На борту находились 8 человек.



Киркенес. Норвегия. Опрокидывание российского траулера «Мелькарт» произошло в норвежском Киркенесе. Судно легло на бок у причала судоремонтной верфи «Кимек», пишет РБК со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

«Мелькарт» находился на верфи в связи с ремонтом. На воду он лег во время спуска. 53-метровое судно осталось на плаву.

Из 26 человек команды на борту находились 8. Никто из них не пострадал.

Значительного загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло, сообщили в полиции.

Судно было построено в 1974 году и принадлежит ООО «Мурман Сифуд». Длина траулера составляет 56 м, ширина - 10,6 м.