В США собака въехала в музей на «угнанном» внедорожнике хозяина

Владелец в шутку посетовал, что животное теперь могут лишить водительских прав.



Стерджен. США. Здание музея изобразительных искусств Pearl of Door County в штате Висконсин пострадало в результате необычного ДТП. Его виновником стал пес в многотонном джипе, сообщает РенТВ со ссылкой на NBC12.

В салоне машины находилась австралийская овчарка по кличке Кэлли. Хозяин вышел из внедорожника за покупками, оставив внутри собаку, которая в это время задела ручной тормоз и привела внедорожник в движение. В результате автомобиль доехал до музея и даже частично – внутрь.

В полиции не сразу поверили, что в салоне не было никого, кроме животного. С большим трудом менеджеру удалось объяснить этот факт дежурному.

А владелец Кэлли в шутку посетовал, что теперь его собаку могут лишить водительских прав.