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В США собака въехала в музей на «угнанном» внедорожнике хозяина

16:55, 17 марта, 2021
Евгений Кандаков
В США собака въехала в музей на «угнанном» внедорожнике хозяина
16:55, 17 марта, 2021
Евгений Кандаков
34
0
#США\n#происшествие\n#автомобилисты\n#автомобиль\n#ДТП\n#музей\n#животные\n#собаки
Фото: pixabay.com
34
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Владелец в шутку посетовал, что животное теперь могут лишить водительских прав.

Стерджен. США. Здание музея изобразительных искусств Pearl of Door County в штате Висконсин пострадало в результате необычного ДТП. Его виновником стал пес в многотонном джипе, сообщает РенТВ со ссылкой на NBC12.

В салоне машины находилась австралийская овчарка по кличке Кэлли. Хозяин вышел из внедорожника за покупками, оставив внутри собаку, которая в это время задела ручной тормоз и привела внедорожник в движение. В результате автомобиль доехал до музея и даже частично – внутрь.

В полиции не сразу поверили, что в салоне не было никого, кроме животного. С большим трудом менеджеру удалось объяснить этот факт дежурному.

А владелец Кэлли в шутку посетовал, что теперь его собаку могут лишить водительских прав.

16:55, 17 марта, 2021
Евгений Кандаков
34
0
#США\n#происшествие\n#автомобилисты\n#автомобиль\n#ДТП\n#музей\n#животные\n#собаки