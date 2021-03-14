Три основные версии крушения военного самолета рассматривают в Казахстане

В результате катастрофы погибли четыре человека, два человека выжили.

Алма-Аты. Казахстан. В Казахстане рассматривают три основные версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Как пишут «Известия» со ссылкой на местный телеканал, причину авиакатастрофы выясняют специалисты Комитета национальной безопасности. Среди основных причин трагедии — погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение 13 марта этого года при заходе на посадку в аэропорт Алма-Аты. Судно летело из Нур-Султана. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили. Пациентов прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии.