Индюк устроил дебош в кабинете американского стоматолога

Предполагают, что птицу разъярило собственное отражение в зеркале.

Фер-Окс. США. Огромный дикий индюк разнес стоматологический кабинет в калифорнийском Фер-Оксе. Птица проникла в помещение с улицы, выбив окно с двойным стеклом, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Fox News.

Индюк расцарапал стены кабинета, а также проткнул обивку стоматологических кресел. Находившаяся в офисе девушка-менеджер не сразу поняла, что происходит. Поначалу она решила, что началось землетрясение, и лишь после разглядела виновника переполоха. Тогда администратор вызвала службу контроля за животными.

Прибывшие на вызов специалисты осмотрели буйного «посетителя» и не нашли у него повреждений. По их мнению, приступ агрессии у птицы вызвало ее собственное отражение в зеркале. Сейчас у индюков брачный период: возможно, самец принял самого себя за конкурента и учинил «разборки».