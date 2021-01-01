Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку.

Богота. Колумбия. Летевший в Колумбию самолет едва не рухнул из-за новогодних украшений. Как пишут «Известия», авиалайнеру компании Avianca пришлось экстренно приземлился в аэропорту Эль-Дорадо.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. Самолет направлялся из американского Орландо в Боготу (Колумбия). Борт столкнулся с крупным объектом, который парил в воздухе.

«Очевидцы засняли видео, на котором можно заметить, что лайнер опутали новогодние украшения», – отмечается в сообщении.