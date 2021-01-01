Мужчина сначала опровергал предположения правоохранителей, но позже признал свою вину.

Висконсин. США. Испортившего партию вакцины от коронавируса медика арестовали в США. По данным «Ленты», инцидент произошел в штате Висконсин.

Бывший сотрудник одного из медучреждений извлек из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения. Сообщается, что специалист знал, что после этого препарат станет неэффективным, и сделал это специально.

Злоумышленнику предъявили обвинения в умышленной порче препарата, нанесении материального ущерба и совершении действий, которые создают угрозу для здоровья других людей. Ущерб оценивается в 8-11 тыс. долларов.

Мужчина сначала опровергал предположения правоохранителей, утверждая, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, но позже признался, что сделал это специально. Также он рассказал, что портил препарат не в первый раз.