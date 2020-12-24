В западной части Китая упал метеорит

Ученый предположил, что масса небесного тела составляла порядка 10 тонн.



Юйшу. КНР. Светящийся объект, пролетевший в небе рано утром, наделал переполох в западных провинциях Китая. Предположительно, это был метеорит, сообщает телеканал «МИР 24»

Падение небесного тела зафиксировали китайские сейсмологи. Столкновение небесного тела с земной поверхностью произошло в районе города Юйшу (Юйшу-Тибетский автономный округ, входящий в провинцию Цинхай) в 07:25 по пекинскому времени (02:25 МСК).

Население города составляет свыше 400 тыс. человек. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Профессор Университета Кенхи (Сеул, Южная Корея) Евгений Зубко оценил размеры метеорита в пределах 1 метра, а массу - порядка 10 тонн.