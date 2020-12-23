В США два пассажира выпрыгнули из готовившегося к взлету лайнера

Обоим придется ответить за безрассудный поступок



Нью-Йорк. США. Два американца выскочили из самолета, готовившегося взлететь. Как пишет со ссылкой на ТАСС «Российская газета» , инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа.

Лайнер компании Delta Airlines должен был совершить рейс в Атланту, пилот начал движение к взлетно-посадочной полосе. В это время жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко самовольно активировали предназначенный для экстренной эвакуации надувной трап. Обоим удалось открыть дверь и покинуть набиравшее скорость воздушное судно.

Авиадебоширов привлекут к ответственности. Им уже предъявлены обвинения в причинении ущерба и создании опасной ситуации на борту. В свое оправдание один из хулиганов заявил, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством.