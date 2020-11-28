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Глава МИД Ирана заподозрил Израиль в причастности к гибели физика Фахризаде

10:01, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Глава МИД Ирана заподозрил Израиль в причастности к гибели физика Фахризаде
10:01, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#Израиль\n#спецслужбы\n#убийство\n#теракт\n#нападение\n#ученые\n#ядерное оружие\n#Иран
Фото: pixabay.com
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Ученый считался разработчиком ядерного оружия.

Тегеран. Иран. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф указал на «израильский след» в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным РБК, об этом глава МИД республики написал на своей странице в Twitter.

«Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Это подлое преступление с серьезными признаками израильского следа показывает отчаянное стремление разжечь войну», - заявил министр.

Также от имени властей страны Джавад Зариф призвал международное сообщество и Евросоюз отказаться от двойных стандартов и осудить акт государственного терроризма.

Иранского ученого убили 27 ноября в городе Абсард. Как сообщили в Минобороны страны, на Мохсена Фахризаде напали неизвестные, охрана вступила в перестрелку с ними. Физик был ранен и скончался в больнице. Фахризаде возглавлял центр исследований при военном ведомстве. В Минобороны Ирана убийство назвали терактом.

Мохсен Фахризаде считался одним из главных создателей ядерной программы страны.

10:01, 28 ноября, 2020
Евгений Кандаков
252
0
#Израиль\n#спецслужбы\n#убийство\n#теракт\n#нападение\n#ученые\n#ядерное оружие\n#Иран