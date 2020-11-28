Глава МИД Ирана заподозрил Израиль в причастности к гибели физика Фахризаде

Ученый считался разработчиком ядерного оружия.



Тегеран. Иран. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф указал на «израильский след» в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным РБК, об этом глава МИД республики написал на своей странице в Twitter.

«Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Это подлое преступление с серьезными признаками израильского следа показывает отчаянное стремление разжечь войну», - заявил министр.

Также от имени властей страны Джавад Зариф призвал международное сообщество и Евросоюз отказаться от двойных стандартов и осудить акт государственного терроризма.

Иранского ученого убили 27 ноября в городе Абсард. Как сообщили в Минобороны страны, на Мохсена Фахризаде напали неизвестные, охрана вступила в перестрелку с ними. Физик был ранен и скончался в больнице. Фахризаде возглавлял центр исследований при военном ведомстве. В Минобороны Ирана убийство назвали терактом.

Мохсен Фахризаде считался одним из главных создателей ядерной программы страны.