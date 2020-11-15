Еще 12 считаются пропавшими без вести.

Лусон. Филиппины. 67 человек погибли в результате тайфуна «Вамко» на Филиппинах. Как сообщает «Взгляд», такие данные содержатся в заявлении Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Тайфун обрушился на центральный филиппинский остров Лусон. Погибли по меньшей мере 67 человек, 12 пострадали, еще 12 считаются пропавшими без вести.

Удар стихии повредил более 25 тыс. домов. Нанесенный «Вамко» ущерб оценивают в 34 млн долларов.