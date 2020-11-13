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Карабахские армяне начали сжигать свои дома

11:40, 13 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Карабахские армяне начали сжигать свои дома
11:40, 13 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#недвижимость\n#беженцы\n#война\n#конфликт\n#Россия\n#Армения\n#Азербайджан\n#поджог
Фото: pixabay.com
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По условиям перемирия 3 района, принадлежавшие непризнанной республике, переходят к Азербайджану.

Степанакерт. Нагорно-Карабахская республика. Жители бывших территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отходящих к Азербайджану, жгут жилища и магазины, после чего покидают свои города и села. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посты из соцсетей.

Особенно много фотоснимков и видео опубликовано в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.

Напомним, 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение, по которому стороны конфликта прекращают боевые действия. Также в соответствии с документом Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский.

При этом для связи с Нагорным Карабахом сохраняется коридор шириной 5 км, контроль за прекращением огня ведут российские миротворцы.

После обнародования соглашения в Армении начались беспорядки и протесты с требованием отставки премьера Пашиняна. Националисты восприняли документ как капитуляцию.

11:40, 13 ноября, 2020
Евгений Кандаков
20
0
#недвижимость\n#беженцы\n#война\n#конфликт\n#Россия\n#Армения\n#Азербайджан\n#поджог