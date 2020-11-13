Карабахские армяне начали сжигать свои дома

По условиям перемирия 3 района, принадлежавшие непризнанной республике, переходят к Азербайджану.



Степанакерт. Нагорно-Карабахская республика. Жители бывших территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики, отходящих к Азербайджану, жгут жилища и магазины, после чего покидают свои города и села. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на посты из соцсетей.

Особенно много фотоснимков и видео опубликовано в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.

Напомним, 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение, по которому стороны конфликта прекращают боевые действия. Также в соответствии с документом Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский.

При этом для связи с Нагорным Карабахом сохраняется коридор шириной 5 км, контроль за прекращением огня ведут российские миротворцы.

После обнародования соглашения в Армении начались беспорядки и протесты с требованием отставки премьера Пашиняна. Националисты восприняли документ как капитуляцию.