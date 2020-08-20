Основной причиной грандиозных пожаров в лесах Калифорнии назвали 11 тыс разрядов молний

Кроме того, арестован один подозреваемый в поджоге.



Сан-Франциско. Калифорния. Специалисты насчитали за 3 дня почти 11 тыс. ударов молний в лесах Калифорнии, где пылают пожары. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

Как рассказали телеканалу специалисты, с 17 августа из-за грозовых разрядов произошло 367 новых возгораний в лесах. Ранее из-за лесных пожаров в штате ввели режим ЧС.

По данным CNN, во время тушения одного из очагов разбился пожарный вертолет, погиб пилот.

Кроме того, сообщается об аресте подозреваемого в совершении поджога в окрестностях города Азуса.

Также из-за пожаров в районе залива Сан-Франциско отмечается сильная задымленность воздуха.