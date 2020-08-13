Футболиста Смолова обокрали в испанском ночном клубе

У спортсмена пропали часы за 300 тыс евро.



Барселона. Испания. Поход в один из ночных клубов Барселоны обернулся серьезным убытком для Федора Смолова. Нападающего московского «Локомотива» обокрали на крупную сумму, пишет Лента.ру со ссылкой на El Caso.

Как рассказали изданию в полиции, пока футболист развлекался с друзьями, у него пропали часы стоимостью 300 тыс. евро (больше 22 млн рублей). Кража произошла еще 19 июля, но известно о ней стало только сейчас.

Напомним, российский спортсмен перешел в галисийскую «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. 19 июля «Сельта» в рамках заключительного тура чемпионата Испании играла с «Эспаньолом», однако Смолов в матче не участвовал. В настоящее время футболист вернулся в «Локомотив».