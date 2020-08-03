Захватившего банк в Киеве террориста взяли живым

Преступник оказался гражданином Узбекистана.



Киев. Украина. Украинские силовики провели спецоперацию «Гром» по задержанию террориста в центре Киева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

В своем Фейсбуке тот написал, что взрыва не произошло, рюкзак с «бомбой» исследуют специалисты, а сам преступник взят живым.

Ранее Геращенко рассказал, что личность террориста установлена, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. «Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек», - добавил чиновник.

Около полудня понедельника, 3 августа, отделение Универсал Банка в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева захватил мужчина в возрасте до 35 лет. Он утверждал, что в его рюкзаке находится бомба, и просил вызвать полицию. В дальнейшем он требовал, чтобы ему предоставили эфир на телевидении. Клерки покинули помещение банка, а руководитель отделения по собственному желанию осталась. Представители спецслужб вели с террористом переговоры.