65 обломков на орбите: ВВС США зафиксировали взрыв топливного бака российской ракеты

Отмечается, что причиной ЧП не могло быть столкновение.



Вашингтон. США. В околоземном пространстве взорвался топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ». В результате образовалось 65 обломков, пишет Газета.ру со ссылкой на сообщение 18-я эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

По данным американских военных, разрушение бака «Фрегата» произошло 8 мая между 7.02 и 8.51 по мск. Удалось насчитать 65 обломков. Случившееся не связано со столкновением с космическим телом или каким-либо иным предметом на орбите, считают представители вооруженных сил США.

Причина взрыва не названа. Не указывается также, представляют ли обломки угрозу для спутников.