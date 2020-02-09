30 человек погибли и 58 получили ранения при стрельбе в торговом центре Таиланда

Операция по освобождению людей продолжалась 18 часов.

Таиланд. 30 человек погибли и 58 получили ранения при стрельбе в торговом центре на северо-востоке Таиланда. Мир24 сообщает, что военнослужащего, который устроил бойню, ликвидировали.

Капралу Джапанта Тома было 32 года, он служил в сухопутных войсках. Мотивом для массового расстрела стал бытовой конфликт. По одной из версий, он поругался с одним из сослуживцев из-за продажи дома, поэтому именно двое коллег по армии и стали его первыми жертвами.

По дороге к торговому центру мужчина добрался на угнанном из военной части внедорожнике. У него было с собой около 700 патронов. По дороге он расстреливал прохожих из пулемета, потом из гранатомета, взорвав газовый баллон. Последнее, что сообщил убийца миру, что он очень устал нажимать на курок.

Операция по освобождению людей продолжалась 18 часов. Сейчас работа спецназа завершена.