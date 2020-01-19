Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан «Пан» Владыко

Прощание с артистом состоится 21 января.

Минск. Белоруссия. Скончался гитарист коллектива «Ляпис Трубецкой», а позже гитарист рок-группы «Trubetskoy» Руслан «Пан» Владыко. Об этом сообщается на странице проекта Trubetskoy в соцсети ВКонтакте.

«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. Прощай, друг!» – говорится в сообщении.

Напомним, летом 2019 года в Минске музыканта избили и ограбили. Владыко получил тяжёлую черепно-мозговую травму и оказался в реанимации в коме. Он умер, так и не придя в сознание. Гитаристу было 45 лет.

Прощание с артистом состоится 21 января. Похоронят Пана в деревне Обчак Минского района.

Напомним, группу «Ляпис Трубецкой» создали в 1989 году, однако в 2014 году лидер коллектива Сергей Михалок объявил о распаде. После появилось две группы – Brutto и Trubetskoy.