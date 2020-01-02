Китайские фонарики оказались причиной пожара в немецком зоопарке, где выгорел вольер с обезьянами

В огне погибли пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.

Крефельд. Германия. Китайские фонарики оказались причиной пожара в зоопарке немецкого города Крефельд, где выгорел вольер с обезьянами. Об этом пишут Вести со ссылкой на РИА Новости.

Фонарики – бумажные лампы, которые поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, который нагревает открытый горящий фитиль, – с записками запускали три местных жительницы. 60-летняя жительница Крефельда и две ее дочери не предполагали, что это приведет к пожару в здании обезьянника. Женщины сами пришли в полицию и рассказали о случившемся.

Напомним, трагедия произошла в новогоднюю ночь. В результате в огне погибли пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе. Зоопарк не будет работать до пятницы, а сумму ущерба руководство учреждения «не может подсчитать».