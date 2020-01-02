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После побега экс-главы Nissan из Японии в Турции задержали 7 человек

16:55, 02 января, 2020
Ксения Чернова
После побега экс-главы Nissan из Японии в Турции задержали 7 человек
16:55, 02 января, 2020
Ксения Чернова
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#Турция\n#Япония\n#происшествие
Фото: Wikimedia Commons
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Японская прокуратура тем временем обыск в доме Карлоса Гона.

Анкара. Турция. В Турции задержали 7 человек после побега бывшего главы автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Как пишет Life, четверо из задержанных являются пилотами.

Пока не уточняется, какие обвинения им хотят предъявить.

Японская прокуратура тем временем обыск в доме Гона, чтобы понять, как находящийся под домашним арестом предприниматель смог организовать побег, чтобы избежать «фальсифицированной японской системы правосудия».

Предполагается, что мужчина мог спрятаться в футляре от музыкального инструмента, с которым в его дом пришли «музыканты», приглашенные на Рождество. Скорее всего, в роли таких «артистов» выступили сотрудники некоей частной охранной фирмы, пишет Bfm.

МВД Турции начало расследование по факту прилета Гона в Стамбул, где он находился полтора часа перед вылетом в Ливан. По данным источника, бывший топ-менеджер прибыл в Бейрут на частном самолете и пересек границу по своему французскому паспорту.

Напомним, Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года. Изначально Гон обвинялся в том, что не задекларировал должным образом 9 млрд иен, заработанных на посту председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. Позже токийская прокуратура предъявила ему ряд других обвинений. Одно из них — присвоение около 3,25 млн долларов из так называемого президентского фонда Renault.

16:55, 02 января, 2020
Ксения Чернова
115
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#Турция\n#Япония\n#происшествие

 

 

 


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