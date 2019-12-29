Во Франции бизнесмен похитил у компании 1,1 млн евро из мести за увольнение

Он был одним из её основателей.





Франция. Во Франции один из основателей стартап-компании, специализирующейся на цифровых технологиях, похитил у неё 1,1 млн евро в отместку за своё увольнение. Об этом сообщают «Известия».

Компания открылась в 2013 году и со временем начала получать всё большую прибыль. С годами в среде руководства возник конфликт и один из основателей был освобождён от должности. После увольнения бизнесмен покинул страну и устроился на новую работу.

Действуя извне, он в несколько заходов похитил у своей бывшей компании 182 биткойна, что равняется 1,1 млн евро. Это третье по размеру хищение криптовалюты во Франции. В период с декабря 2018 года по январь 2019 года специалист снимал суммы ниже предела, по которому подаётся автоматический сигнал тревоги.

Руководство компании обратилось за помощью в управление по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. Правоохранители выследили владельца электронного кошелька, куда уходили похищенные биткойны, в течение нескольких месяцев.

37-летнего бизнесмена задержали 22 декабря во французском департаменте Кальвадос. Мужчину поместили под судебный надзор.